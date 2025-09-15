Mps-Mediobanca perché ora viene il difficile

La conquista di Mediobanca da parte del Monte dei Paschi di Siena è stata la storia finanziaria dominante di questa estate. Nelle cronache dei giornali, delle. 🔗 Leggi su Lastampa.it

mps mediobanca perch233 vienePerché MPS che compra Mediobanca è la notizia economica dell’anno - In pochi pensavano fosse possibile, invece si sono allineati gli interessi del governo e di due importanti famiglie industriali italiane ... Si legge su ilpost.it

mps mediobanca perch233 vieneAlla fine MPS ce l’ha fatta a comprare Mediobanca - L'Offerta Pubblica di Scambio si è chiusa con il 62,3 per cento delle adesioni, un risultato insperato fino a pochi giorni fa ... Si legge su ilpost.it

