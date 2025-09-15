Mozione in Senato Accademico | l' UDU chiede il sostegno dell' Università alla Global Sumud Flotilla
In vista della seduta del Senato Accademico di Martedì 16, i rappresentanti degli studenti dell’UDU Padova, insieme a componenti del personale tecnico-amministrativo e alla rappresentante dei dottorandi, hanno presentato una mozione per chiedere che l’Università di Padova esprima solidarietà alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: mozione - senato
Approvata mozione in Senato Accademico: "A Gaza in corso una forma di pulizia etnica"
Approvata mozione in Senato Accademico: "A Gaza in corso una forma di pulizia etnica"
La richiesta della rete ecologista del Nordest indirizzata alle assemblee municipali è quella di votare una mozione per fare pressione su Camera e Senato affinché vararino una norma per il «divieto alla produzione nonché allo scarico dei derivati del fluoro». L - facebook.com Vai su Facebook
Senato Accademico: "A Gaza una pulizia etnica" - E poi la richiesta al Governo: "Revocare il Memorandum tra Roma e Tel Aviv". Lo riporta lanazione.it
Unipi: "Stop collaborazioni con Israele, fa pulizia etnica contro i palestinesi" - La mozione approvata dal senato accademico: "Si ha oggi evidenza di gravi violazioni del diritto internazionale e di violenza sistematica esercitata per volontà del Governo israeliano nei confronti ... Riporta lanazione.it