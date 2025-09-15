Mozione in Senato Accademico | l' UDU chiede il sostegno dell' Università alla Global Sumud Flotilla

Padovaoggi.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della seduta del Senato Accademico di Martedì 16, i rappresentanti degli studenti dell’UDU Padova, insieme a componenti del personale tecnico-amministrativo e alla rappresentante dei dottorandi, hanno presentato una mozione per chiedere che l’Università di Padova esprima solidarietà alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

