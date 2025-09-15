Mozione della Regione Campania | Il governo sospenda ogni rapporto con Israele
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità una mozione che « condanna gli atti di guerra a Gaza » e sollecita il governo italiano a «sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ». Il documento, proposto dal consigliere Michele Cammarano e condiviso da altre forze politiche, ha raccolto e unificato le diverse iniziative presentate in aula. «La mozione su Gaza approvata oggi», ha spiegato il consigliere del M5S Gennaro Saiello, «l’abbiamo presentata a giugno. Siamo consapevoli che la Regione non ha competenze su un argomento così vasto e complesso, però riteniamo necessario prendere una posizione, un impegno anche se si tratta di mandare un messaggio al governo nazionale e agli organismi internazionali preposti». 🔗 Leggi su Lettera43.it
