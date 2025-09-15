Mourinho Inter la pista al momento è ferma | il portoghese vuole tornare subito in pista la situazione
Mourinho Inter, le ultime sul possibile ritorno dell’allenatore portoghese sulla panchina dei nerazzurri dopo i risultati di Chivu. La sconfitta di Torino contro la Juventus ha alimentato i primi scricchiolii sulla panchina dell’ Inter, ma, come sottolineato da Fabrizio Romano, al momento la posizione di Cristian Chivu non è assolutamente in discussione. Nonostante il risultato deludente e le critiche a livello di prestazione, che hanno lasciato qualche perplessità in casa nerazzurra, la dirigenza non ha preso in considerazione l’idea di un cambio di allenatore. Romano ha confermato che, al momento, “Non risulta nell’immediato che l’Inter abbia mosso qualche macchina per ragionare sull’esonero di Chivu”. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: mourinho - inter
Zalewski: “All’Inter è scattato qualcosa. Mourinho mi ha aiutato tanto”
Inter, Mourinho su Chivu: “Non voglio che vinca il triplete”
Niente Inter per Asensio, giocherà nel Fenerbahce di Mourinho: accordo col PSG, le cifre e i dettagli
Mourinho vuole tornare al lavoro con l'Inter ma non c'è nulla, i nerazzurri hanno fiducia in Chivu. @FabrizioRomano - X Vai su X
Musmarra: "Mourinho non tornerà mai in questa Inter. Lui vorrebbe ma c'è un motivo preciso" - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Chivu già a rischio esonero? Summit con Marotta ad Appiano, spunta la suggestione Mourinho - Chivu: la panchina del tecnico romeno inzia a scricchiolare? Secondo sport.virgilio.it
Romano: "Mourinho pronto a ripartire. Ma per ora il discorso Inter non sussiste: resta la fiducia in Chivu" - Si parla già di scricchiolii sulla panchina dell'Inter dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus. Si legge su msn.com