Mourinho Inter la pista al momento è ferma | il portoghese vuole tornare subito in pista la situazione

Mourinho Inter, le ultime sul possibile ritorno dell’allenatore portoghese sulla panchina dei nerazzurri dopo i risultati di Chivu. La sconfitta di Torino contro la Juventus ha alimentato i primi scricchiolii sulla panchina dell’ Inter, ma, come sottolineato da Fabrizio Romano, al momento la posizione di Cristian Chivu non è assolutamente in discussione. Nonostante il risultato deludente e le critiche a livello di prestazione, che hanno lasciato qualche perplessità in casa nerazzurra, la dirigenza non ha preso in considerazione l’idea di un cambio di allenatore. Romano ha confermato che, al momento, “Non risulta nell’immediato che l’Inter abbia mosso qualche macchina per ragionare sull’esonero di Chivu”. 🔗 Leggi su Internews24.com

