Mourinho al posto di Chivu la decisione è netta | Vuole tornare da anni
Il tecnico dell’Inter sotto accusa per i soli tre punti in tre partite, per tanti l’ombra dello Special One può allungarsi su di lui Inizio di campionato complicato a dire poco per l’Inter di Cristian Chivu, che dopo tre giornate è solamente a quota tre punti. Dopo la vittoria schiacciante col Torino sono arrivate due sconfitte molto diverse, la prima in casa con l’Udinese e l’altra con la Juventus che fa malissimo. Prima sotto, poi la rimonta e il 3-2 a meno di 10 minuti dal 90? che sembrava impossibile da ribaltare. E invece Thuram e Adzic hanno dato un violento schiaffone ai nerazzurri, che si ritrovano nella parte destra della classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: mourinho - posto
Esonero dopo la prima giornata: al suo posto Mourinho
‘Mourinho ha dovuto mettermi al mio posto molto rapidamente. Mi ha mandato all’Accademia, poi mi ha riportato indietro quando ero pronto a sapere che ero nella Lega dei Big Boys ‘John Obi Mikel ricorda la sua prima curva di apprendimento del Chelsea
Mourinho al posto di Chivu: bufera Inter e comunicazione lampo... Altro... - facebook.com Vai su Facebook
A sinistra #ElShaarawy e #Bailey tra i più esperti. #Pellegrini un’opzione, ma con Gasp è mediano Leon al #BayerLeverkusen ha giocato in quel ruolo, per Stephan è il posto naturale. Con #Mourinho lì il miglior Pelle ? @DavideFidanza1 #ASRoma - X Vai su X
Mourinho al posto di Chivu: bocciato da Marotta, il motivo è incredibile - Mourinho al posto di Chivu, arriva la sentenza clamorosa in casa Inter: è stato bocciato da Marotta. asromalive.it scrive
Inter, Chivu già a rischio esonero? Summit con Marotta ad Appiano, spunta la suggestione Mourinho - Chivu: la panchina del tecnico romeno inzia a scricchiolare? Lo riporta sport.virgilio.it