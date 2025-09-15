Mourinho al posto di Chivu la decisione è netta | Vuole tornare da anni

Il tecnico dell’Inter sotto accusa per i soli tre punti in tre partite, per tanti l’ombra dello Special One può allungarsi su di lui Inizio di campionato complicato a dire poco per l’Inter di Cristian Chivu, che dopo tre giornate è solamente a quota tre punti. Dopo la vittoria schiacciante col Torino sono arrivate due sconfitte molto diverse, la prima in casa con l’Udinese e l’altra con la Juventus che fa malissimo. Prima sotto, poi la rimonta e il 3-2 a meno di 10 minuti dal 90? che sembrava impossibile da ribaltare. E invece Thuram e Adzic hanno dato un violento schiaffone ai nerazzurri, che si ritrovano nella parte destra della classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

