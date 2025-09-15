MotoGP Francesco Bagnaia | Test positivo a Misano avevo un bel ritmo e abbiamo capito qualcosa

Francesco Bagnaia vuole continuare ad inseguire la luce in fondo al tunnel e spera di invertire il trend negativo dell’ultimo periodo in vista del finale di stagione, in cui dovrà tornare a lottare per il podio nel tentativo di difendere perlomeno la terza piazza in classifica generale nel Mondiale MotoGP 2025. Pecco, che ha ormai un vantaggio di soli 8 punti sull’Aprilia di Marco Bezzecchi, era impegnato nel test odierno a Misano con l’obiettivo di ritrovare buone sensazioni in sella alla Ducati GP25 e capire meglio cosa non ha funzionato nell’ultimo weekend di gara. “ Sono abbastanza contento perché ci siamo riusciti a concentrare di più sul pacchetto di quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Test positivo a Misano, avevo un bel ritmo e abbiamo capito qualcosa”

