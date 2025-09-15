Mosca | La Nato di fatto è in guerra contro di noi Trump | Putin-Zelensky odio insormontabile
La guerra in Ucraina continua a muoversi tra diplomazia ferma e tensioni crescenti sul campo. Da Mosca arrivano segnali di stallo nei negoziati, con il Cremlino che accusa Kiev di non essere pronta a un dialogo serio, mentre Peskov dichiara che la Nato è ormai “di fatto in guerra con la Russia”. Intanto le forze russe proseguono con raid e missili, causando vittime e danni, e Kiev denuncia la nullità delle elezioni nei territori occupati. Dall’Occidente si invocano nuove sanzioni per frenare Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Nato, gelo sull’Europa: Trump apre a Mosca e mette in dubbio la difesa comune
Merz, 'alla Nato ci sarà intesa, Mosca minaccia per tutti'
Zelensky-Trump, nuovo incontro al vertice Nato: discusso un cessate il fuoco con Mosca
Drone in Romania, Mosca incolpa l'Ucraina e accusa: Nato in guerra contro di noi. Polonia per la no-fly zone. La nobel ucraina: conflitto già in Europa e voi non siete pronti. Crosetto: Italia impreparata. Trump: sanzioni europee morbide, Ue: c'è roadmap
Tg1. . La guerra in #Ucraina e la tensione sul fianco est della NATO: #Kyiv rivendica diversi atti di sabotaggio in Russia, mentre la Romania denuncia l'incursione di un drone di Mosca nel suo territorio. "Inaccettabile" – dice Kaja Kallas, Alto rappresentante per
Cremlino: «La Nato è di fatto in guerra con la Russia». Presto un 19esimo pacchetto sanzioni a Mosca da parte della Ue - Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, dichiara che «la Nato è di fatto coinvolta» nel conflitto russo- Da msn.com
La NATO testa se stessa: droni russi abbattuti in Polonia e il segnale strategico a Mosca - La NATO abbatte droni russi nello spazio aereo polacco, un’azione che invia a Mosca un chiaro avvertimento sulla sicurezza dei confini europei ... Scrive panorama.it