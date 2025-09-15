La guerra in Ucraina continua a muoversi tra diplomazia ferma e tensioni crescenti sul campo. Da Mosca arrivano segnali di stallo nei negoziati, con il Cremlino che accusa Kiev di non essere pronta a un dialogo serio, mentre Peskov dichiara che la Nato è ormai “di fatto in guerra con la Russia”. Intanto le forze russe proseguono con raid e missili, causando vittime e danni, e Kiev denuncia la nullità delle elezioni nei territori occupati. Dall’Occidente si invocano nuove sanzioni per frenare Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mosca: "La Nato di fatto è in guerra contro di noi". Trump: "Putin-Zelensky odio insormontabile"