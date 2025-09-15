Morto schiacciato da un trattore in campagna

Udinetoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da un trattore. È successo intorno alle 21 nella serata di oggi, lunedì 15, nella campagna di Plasencis ma all'interno del territorio comunale di Fagagna. Il luogo dell'incidente è poco distante dal campo sportivo di Plasencis in direzione Nord-Est e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - schiacciato

Joachim Vogel, morto in gondola nel Canal Grande schiacciato da un vaporetto. I legali della famiglia: «Chiarezza sulle responsabilità»

Tragedia sul lavoro a Faloppio: morto schiacciato un operaio di 57 anni

Schiacciato da una pesante lastra: morto operaio

Morto schiacciato da un trattore in campagna; Ragazzo di 15 anni muore schiacciato da un trattore a Ragusa, Andrea Passalacqua era nell'azienda di famiglia; Cerignola: trattore si ribalta in campagna, agricoltore 21enne muore schiacciato.

morto schiacciato trattore campagnaUomo muore schiacciato dal trattore, tragedia nelle campagne di Mereto di Tomba - Poco prima delle 21, nella campagna di Plasencis, frazione di Mereto di Tomba, un uomo ha perso la vita rimanendo schiacciato ... Secondo msn.com

Policoro, morto schiacciato dal trattore, disposta autopsia - Sul caso dell'uomo morto sul lavoro sul trattore che stava guidando ci sono da chiarire diversi aspetti. Segnala quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Schiacciato Trattore Campagna