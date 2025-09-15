Morto il professore Antonio Iurilli | insegnò letteratura all' Università

Si è spento nei giorni scorsi il professore Antonio Iurilli, con un lungo passato nell'università palermitana. Era stato prima associato e poi ordinario di Letteratura italiana dal 1998 fino al 2020, quando si è ritirato per raggiunti limiti di età. La sua carriera accademica era iniziata a Bari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: morto - professore

Morto Elio Palombi, noto avvocato penalista e professore alla Federico II. Lutto a Napoli

Morto l’avvocato e professore Elio Palombi, aveva 90 anni

Bagheria perde una delle figure di riferimento nel mondo della cultura, è morto il professore Balistreri

Michele Scudiero, morto lo storico professore della Federico II: è stato una colonna del Diritto Costituzionale in Italia - facebook.com Vai su Facebook

Addio ad Antonio Iurilli, linguista e bibliofilo con lo sguardo all’europa - Aveva una straordinaria capacità di cogliere l’essenziale nei campi di ricerca, ed è quello che lo ha indotto ad affrontare, nella più giovane età, la catalogazione dei manoscritti del più grande uman ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it