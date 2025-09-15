Morte Franzoso la rabbia della sorella di Matilde Lorenzi | Nè fatalità né disgrazia

Lucrezia, sorella della sciatrice 19enne deceduta in Val Senales lo scorso ottobre: "E' arrivato il momento di fermarsi. Non si può partire per andare a sciare e non tornare più a casa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morte Franzoso, la rabbia della sorella di Matilde Lorenzi: "Nè fatalità, né disgrazia"

In questa notizia si parla di: morte - franzoso

Kristian Ghedina invoca cambiamenti dopo la morte di Matteo Franzoso: “Sci di oggi troppo veloci”

#NEWS - Tragedia nello #sci azzurro: morto in #Cile il discesista #MatteoFranzoso, 25 anni. Sabato la caduta in allenamento sulle #Ande con la nazionale di discesa libera, oggi la morte a #Santiago. #Franzoso non ha superato le conseguenze del trauma c - X Vai su X

È morto a Santiago del Cile lo sciatore azzurro Matteo Franzoso. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la Commissione medica FISI e il presidente federale. Il 25enne atleta azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del co - facebook.com Vai su Facebook

Morte Franzoso, la rabbia della sorella di Matilde Lorenzi: Né fatalità, né disgrazia; Coppa del mondo di sci: classifica, calendario, news.

Rose bianche e gialle per Cecilia. Dolore e rabbia. "Una morte evitabile a 12 anni la coscienza la devi avere" - Non è una morte casuale e poteva benissimo essere evitata", ha commentato al suo arrivo sul sagrato ... Si legge su ilgiorno.it