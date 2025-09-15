Morte Franzoso la rabbia della sorella di Matilde Lorenzi | Nè fatalità né disgrazia

Gazzetta.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucrezia, sorella della sciatrice 19enne deceduta in Val Senales lo scorso ottobre: "E' arrivato il momento di fermarsi. Non si può partire per andare a sciare e non tornare più a casa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

