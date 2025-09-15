Morte di Patrizia Nettis la famiglia sollecita il gip | Non fu suicidio
FASANO - Dopo oltre sette mesi di attesa, tornano a parlare i familiari di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne trovata senza vita nella sua abitazione di Fasano il 29 giugno 2023. Come riporta l’Ansa, attraverso il legale Giuseppe Castellaneta, la famiglia, che non ha mai creduto all'ipotesi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Il padre di Patrizia Nettis sulla morte della figlia trovata impiccata tira in ballo Garlasco e Chiara Poggi
