Morbegno ospita CulturStrike25 | due giorni per parlare di difesa sicurezza e futuro
Morbegno si prepara ad accogliere, sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre 2025, la prima edizione di CulturStrike25, l’iniziativa dedicata ai temi della difesa, della sicurezza e della sostenibilità, con un programma che unisce scuole, cittadini e imprese. Per due giorni la città del Bitto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
