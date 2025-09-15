Morbegno ospita CulturStrike25 | due giorni per parlare di difesa sicurezza e futuro

Morbegno si prepara ad accogliere, sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre 2025, la prima edizione di CulturStrike25, l’iniziativa dedicata ai temi della difesa, della sicurezza e della sostenibilità, con un programma che unisce scuole, cittadini e imprese. Per due giorni la città del Bitto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

