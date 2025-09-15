Moratti l’ex presidente dell’Inter continua a migliorare | si avvicinano le dimissioni
Moratti, le condizioni dell’ex presidente dell’Inter dopo la polmonite che lo ha costretto ad essere ricoverato. Tutti i dettagli. Massimo Moratti, ex presidente dell’ Inter, potrebbe presto lasciare l’istituto Humanitas, dove è stato ricoverato dal 26 agosto scorso a causa di una polmonite. Dopo un periodo critico che lo ha visto anche intubato in terapia intensiva, le sue condizioni sono notevolmente migliorate. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Moratti è stato successivamente estubato e trasferito in reparto, avviando un percorso di riabilitazione fisica che va avanti da giorni. La sua ripresa è stata costante e incoraggiante, tanto che le sue dimissioni potrebbero arrivare entro una settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com
