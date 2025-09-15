Moratti | cominciata la riabilitazione presto uscirà dall’ospedale

Era la notizia che non solo i suoi familiari, ma anche moltissimi tifosi aspettavano. Ricoverato lo scorso 26 agosto all’Istituto Humanitas per una polmonite, l’ex presidente dell’ Inter Massimo Moratti ha cominciato il processo di riabilitazione ed entro una settimana potrebbe addirittura essere dimesso dall’ospedale. Moratti era stato in principio intubato nel reparto di terapia intensiva e poi estubato e trasferito in reparto ma le sue condizioni sono in questi giorni migliorate. La storia di Massimo Moratti con l’Inter. A Moratti sono legate alcune delle pagine più scintillanti della storia dell’Inter degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

