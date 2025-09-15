Monza si avvicina il closing tra Fininvest e Beckett Layne Ventures

Il sogno americano del Monza è sempre più vicino. L'incontro di venerdì pomeriggio tra il sindaco Paolo Pilotto, l’assessore Viviana Guidetti e i futuri proprietari a stelle e strisce, potrebbe rappresentare un gran passo in avanti riguardo il passaggio del testimone, da Fininvest a Beckett Layne Ventures. Con l'operazione chiusa nel fine settimana, gli americani hanno avuto le chiavi in mano dello stadio e del centro sportivo di Monzello. Si tratta di 44 anni di concessione, che ora passa in mano a un fondo d’investimento americano guidato da Brandon Berger. Il passaggio burocratico, necessario per arrivare al famoso "closing", è stato finalmente ratificato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

