Montecastrilli Paola Fiordineve | Necessario dedicarmi con serenità emotiva al lungo percorso di cure che sto affrontando
Un pensiero affettuoso è stato rivolto da Riccardo Aquilini a Paola Fiordineve, che ha rassegnato le dimissioni dal duplice incarico di vicesindaco ed assessore di Montecastrilli. Il primo cittadino ha infatti pubblicato la lettera che motiva il passo indietro poiché: “La mia attuale condizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: montecastrilli - paola
Montecastrilli – Antico borgo umbro dal nome legato agli accampamenti romani, fu presidio longobardo e bizantino, parte delle Terre Arnolfe e poi dei domini della Chiesa, entrando nel Regno d’Italia nel 1860 . Oggi conserva mura medievali, torri merlat - facebook.com Vai su Facebook
Montecastrilli, topo d'appartamento incastrato dalle telecamere della vittima. Arrestato un quarantaquattrenne - MONTECASTRILLI Topo d'appartamento incastrato dalle telecamere installate in casa della vittima. Si legge su ilmessaggero.it