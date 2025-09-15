Monster rilasciato il trailer della terza stagione della serie antologica sui serial Killer

Metropolitanmagazine.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha pubblicato il trailer completo di “ Monster: The Ed Gein Story”, che vede Chalie Hunnam nei panni del famigerato assassino Ed Gein. La nuova stagione della serie antologica uscirà il 3 ottobre. La sinossi ufficiale della terza stagione recita: “ Serial killer. Ladro di tombe. Psicopatico. Nei campi ghiacciati del Wisconsin rurale degli anni ’50, un recluso di nome Eddie Gein viveva tranquillamente in una fattoria in rovina, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l’incubo americano. Spinto dall’isolamento, dalla psicosi e da un’ossessione per la madre, i crimini perversi di Gein diedero vita a un nuovo tipo di mostro che avrebbe perseguitato Hollywood per decenni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

monster rilasciato il trailer della terza stagione della serie antologica sui serial killer

© Metropolitanmagazine.it - Monster, rilasciato il trailer della terza stagione della serie antologica sui serial Killer

In questa notizia si parla di: monster - rilasciato

Monster racconta la raccapricciante storia di Ed Gein: Il trailer ufficiale della stagione 3 - Ecco il trailer ufficiale italiano dell'attesissima terza stagione di Monster, incentrata sull'assassino Ed Gein, disponibile in streaming su Netflix dal 3 ottobre. Secondo comingsoon.it

monster rilasciato trailer terzaMonster 3, nel trailer della serie Netflix sul serial killer Ed Gein, l’abisso della solitudine guarda in noi - La serie biografica sul famoso assassino seriale che ha ispirato Hitchcock arriva, con tutti i suoi episodi, a inizio ottobre ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Monster Rilasciato Trailer Terza