Netflix ha pubblicato il trailer completo di “ Monster: The Ed Gein Story”, che vede Chalie Hunnam nei panni del famigerato assassino Ed Gein. La nuova stagione della serie antologica uscirà il 3 ottobre. La sinossi ufficiale della terza stagione recita: “ Serial killer. Ladro di tombe. Psicopatico. Nei campi ghiacciati del Wisconsin rurale degli anni ’50, un recluso di nome Eddie Gein viveva tranquillamente in una fattoria in rovina, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l’incubo americano. Spinto dall’isolamento, dalla psicosi e da un’ossessione per la madre, i crimini perversi di Gein diedero vita a un nuovo tipo di mostro che avrebbe perseguitato Hollywood per decenni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Monster, rilasciato il trailer della terza stagione della serie antologica sui serial Killer