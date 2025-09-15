Monster | La storia di Ed Gein trailer del buovo capitolo di Monster

Cinefilos.it | 15 set 2025

Netflix ha diffuso il trailer e le nuovi immagini di Monster: La storia di Ed Gein. L’attesissimo nuovo capitolo della serie antologica Monster, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan e che vede Charlie Hunnam nel ruolo di Ed Gein, sarà disponibile solo su Netflix dal 3 ottobre 2025. La trama di Monster: La storia di Ed Gein. Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni ‘50, un uomo solitario, all’apparenza cordiale e dai modi gentili di nome Eddie Gein vive tranquillamente in una fattoria fatiscente, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l’incubo americano. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

