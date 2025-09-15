Monster | La storia di Ed Gein | E’ tempo di primo trailer

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Monster: La storia di Ed Gein, la nuova stagione della serie antologica Ryan Murphy e Ian Brennan. La nuova stagione mette al centro dell’attenzione l’agghiacciante storia di Ed Gein, lo storico serial killer americano noto come Macellaio di Plainfield o il Ghoul di Plainfield. Per l’occasione il ruolo da protagonista è stato rivestito da Charlie Hunnam in quella che potrebbe tranquillamente tramutarsi nella sua migliore interpretazione. Guardate qui il trailer di Monster: La storia Ed Gein Chi è Ed Gein?. Ed Gein (all’anagrafe Edward Theodore Gein), noto anche come “Il Macellaio di Plainfield”, è uno dei serial killer più celebri e disturbanti della storia americana. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

