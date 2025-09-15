Monster | La storia di Ed Gein | E’ tempo di primo trailer
Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Monster: La storia di Ed Gein, la nuova stagione della serie antologica Ryan Murphy e Ian Brennan. La nuova stagione mette al centro dell’attenzione l’agghiacciante storia di Ed Gein, lo storico serial killer americano noto come Macellaio di Plainfield o il Ghoul di Plainfield. Per l’occasione il ruolo da protagonista è stato rivestito da Charlie Hunnam in quella che potrebbe tranquillamente tramutarsi nella sua migliore interpretazione. Guardate qui il trailer di Monster: La storia Ed Gein Chi è Ed Gein?. Ed Gein (all’anagrafe Edward Theodore Gein), noto anche come “Il Macellaio di Plainfield”, è uno dei serial killer più celebri e disturbanti della storia americana. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: monster - storia
Monster svela l’attrice che interpreterà una celebre assassina della storia
Monster stagione 3: data di uscita de la storia di ed gein svelata
La storia di Ed Gein | Charlie Hunnam nella nuova stagione di Monster
Rilasciato il primo trailer di Monster: La storia di Ed Gain. Nel cast Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Addison Rae, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill e Robin Weigert. - X Vai su X
Erik #Menéndez critica duramente la nuova stagione di #Monster, dedicata alla storia sua e del fratello Lyle e alle loro responsabilità negli omicidi dei genitori. In polemica anche una parte del pubblico. Ne parliamo al link: - facebook.com Vai su Facebook
Monster: La storia di Ed Gein, il trailer della terza serie Netflix tratta dalla cronaca nera - Il 3 ottobre 2025 Netflix lancerà il terzo capitolo della serie antologica Monster, creato da Ryan Murphy e Ian Brennan. Segnala ciakmagazine.it
La follia agghiacciante di Ed Gein diventa serie: su Netflix il terzo capitolo di “Monster” - U n trailer che trasuda follia, una storia che mescola realtà e incubo: Monster: La storia di Ed Gein promette di essere la stagione più disturbante mai realizzata da Ryan Murphy e Ian Brennan. iodonna.it scrive