Monserrato conclusi i lavori di messa in sicurezza del costone di via Favignana

Conclusi i lavori di messa in sicurezza del costone di via Favignana, a Monserrato. “Finalmente ci siamo, obiettivo centrato” ha dichiarato l’assessore ai Quartieri di palazzo dei Giganti, Marco Vullo, che ha seguito da anni la vicenda che aveva preoccupato i residenti della frazione a sud-est. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it