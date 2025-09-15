Monreale malore improvviso per una donna fuori dalla scuola Morvillo | decisivo l’intervento della Municipale

Monreale, 15 settembre 2025 – L’Assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, rende noto che oggi una squadra di Vigili Urbani è intervenuta prontamente presso la scuola “Morvillo” a seguito di un malore che ha colpito una cittadina. Gli agenti, equipaggiati con defibrillatore, hanno fornito il primo soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. A causa del . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, malore improvviso per una donna fuori dalla scuola Morvillo: decisivo l’intervento della Municipale

In questa notizia si parla di: monreale - malore

