Monreale malore improvviso per una donna fuori dalla scuola Morvillo | decisivo l’intervento della Municipale

Monrealelive.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monreale, 15 settembre 2025 – L’Assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, rende noto che oggi una squadra di Vigili Urbani è intervenuta prontamente presso la scuolaMorvillo” a seguito di un malore che ha colpito una cittadina. Gli agenti, equipaggiati con defibrillatore, hanno fornito il primo soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. A causa del . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

