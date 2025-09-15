Archiviata la bella e netta vittoria contro l'Algeria per 3-0 nel debutto del Mondiale di Manila, Filippine, l'Italia della pallavolo maschile di De Giorgi si sta preparando per il secondo match contro i più insidiosi avversari del Belgio che nella prima gara del girone hanno sconfitto con lo stesso risultato degli azzurri l'Ucraina. Italia a un bivio. Quella che andrà in scena martedì 16 settembre alle ore 15.30 italiane sarà già un vero e proprio spareggio: e sì, perché per avere le chance di qualificarci come prima formazione del girone F è necessaria la vittoria (ipotizzando poi che sia Italia che Belgio siano in grado di battere rispettivamente Ucraina e Algeria nell'ultima gara). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mondiali di pallavolo 2025, quando gioca l'Italia: i prossimi avversari