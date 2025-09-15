Mondiali di pallavolo 2025 domani Italia-Belgio | orario e dove vederla
Dopo l’esordio vincente per l’ Italvolley maschile ai Mondiali di pallavolo 2025, che domenica a Manila ha superato per 3-0 l’Algeria (25-13, 25-22, 25-17), i ragazzi di Fefè De Giorgi domani, martedì 16 settembre, affrontano il Belgio nella seconda partita della fase a gironi. L’Italia è nel girone F conAlgeria Belgio e Ucraina nella fase a gironi che si disputa nelle Filippine. Italia-Belgio: orario e dove vederla in tv e streaming. Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo inizierà domani, martedì 16 settembre alle 15:30. Le partite del Mondiale maschile vengono trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play e Dazn. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: mondiali - pallavolo
Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming
Due giocatrici del Vietnam femminile di pallavolo sospese dopo il test di genere: caos ai Mondiali U21
Mondiali Pallavolo U21 femminili: Italia in finale battendo il Brasile
Mondiali di pallavolo 2025, oggi Italia-Algeria: orario e dove vederla Nel girone degli Azzurri anche Belgio e Ucraina - X Vai su X
Giorno di vigilia per l'Italia della pallavolo maschile campione in carica che domani alle 15.30 italiane farà il suo esordio nei Mondiali affrontando l'Algeria a Manila. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Pagina 2 | Italia-Algeria, Mondiali di volley maschile: dove vedere l'esordio degli azzurri in tv e streaming - La sfida tra l' Italia campione del mondo in carica e l' Algeria, valida per la prima giornata del girone F al Mondiale di pallavolo 2025, andrà in scena oggi - corrieredellosport.it scrive
Mondiali volley: L'Italia col Belgio,"noi come le azzurre" - 0 sull'Algeria, l'Italia domani cercherà conferme contro il Belgio, per poi affrontare l'Ucraina, giovedì 18. Si legge su ansa.it