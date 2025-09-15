Mondiali di atletica di Tokyo in tv | italiani in gara 16 settembre
Nela notte italiana di martedì 16 settembre, quarta giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica: Duplantis oltre i 6,30, é il suo 14mo record. A Tokyo l'astista svedese si migliora al terzo tentativo. #ANSA - X Vai su X
Atletica, Duplantis, oro e record mondiale ai mondiali nell’asta Vai su Facebook
Mondiali atletica, terza giornata: programma e dove vedere in tv italiani in gara; LIVE! Duplantis oro con record: 6.30! Riva sgambettato nei 1500; Jacobs in semifinale, Battocletti argento, bronzo Fabbri, Iapichino fuori alle qualificazioni: i risultati di sabato ai Mondiali di atletica.
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 15 settembre e come vederli in tv - 15:20 – 100m ostacoli Femminile, finale (in caso di qualificazione, Carmassi Carraro) ... Scrive corrieredellosport.it
Dove vedere in tv i Mondiali di atletica domani: orari 16 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Martedì 16 settembre andrà in scena la quarta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un ... Segnala oasport.it