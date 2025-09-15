Mondiali di atletica 2025 programma e italiani 16 settembre
Bologna, 15 settembre 2025 – Il lunedì di Tokyo, sede dei mondiali di atletica 2025, ha vissuto sul terzo oro iridato consecutivo di ‘Mondo’ Duplantis con annesso record del mondo. Il limite del salto con l’asta maschile viene spostato sempre più in là dallo svedese, oggi salito fino alla misura di sei metri e trenta tra il boato del pubblico giapponese rimasto interamente allo stadio solo per il tentativo del world record da parte di Duplantis, che non ha disatteso le aspettative. Per l’Italia, invece, la grande medaglia di bronzo di Aouani nella maratona maschile, che ha aperto la nottata con un risultato inatteso e di prestigio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 15 settembre e come vederli in tv
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari lunedì 15 settembre, programma, streaming, azzurri in gara