Mondiali di Atletica 2025 Iliass Aouani | Un bronzo d’orgoglio Arriva dalle case popolari di Ponte Lambro

Tokyo, 15 settembre 2025 – Quarta medaglia per l’Italia ai Mondiali di atletica di Tokyo oggi, lunedì 15 settembre. Iliass Aouani ha vinto la medaglia di bronzo nella maratona con il tempo di 2h09:53, si legge sul sito della Fidal. Mattia Furlani si qualifica invece alla finale del salto in lungo, mentre Lorenzo Simonelli vola in semifinale nei 110 metri ostacoli. Il bronzo di Aouani. L’atleta milanese, campione europeo in carica, aveva trionfato ad aprile nella prima edizione degli Europei di corsa su strada a Lovanio in Belgio. A vincere il tanzaniano Alphonce Simbu al fotofinish con una volata mozzafiato, in rimonta sul tedesco Amanal Petros che era in testa all’ingresso nello stadio (2h09:48 il crono per entrambi). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

