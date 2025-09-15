Mondello saluta un pezzo della sua storia | dopo 27 anni chiude Billy' s
Mondello saluta in lacrime un pezzo della sua storia. Dopo 27 anni di attività, chiude i battenti Billy's, il primo vero fast food americano di Palermo, pioniere della ristorazione a stelle e strisce in città. Un'istituzione vista mare per generazioni di palermitani e turisti fondata e gestita da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
– ? 31 Agosto 2025 ? da Mondello! Mare un po’ agitato, Agosto ci saluta così.? #mondellopalermo #mondello ? #domenica #buonadomenica #buongiorno #relax #mare #picof Vai su Facebook
