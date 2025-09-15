' Mònde' conquista Foggia boom di presenze per la Festa del Cinema sui Cammini | Un viaggio esaltante

Foggiatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La prima volta di ‘Mònde’ a Foggia è stata un viaggio esaltante. La città ha risposto benissimo in termini di partecipazione, entusiasmo, accoglienza, facendo sua la Festa del Cinema sui Cammini, regalando calore agli ospiti, riempiendo sale, teatro, tutti i luoghi della cultura, percorrendo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conquista - foggia

Cerca Video su questo argomento: M242nde Conquista Foggia Boom