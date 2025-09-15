Momento triste e doloroso | sport e politica uniti nel ricordo di Matteo Franzoso

L'Italia in lutto per la morte di Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro rimasto vittima di una terribile caduta mentre si stava allenando in Cile. Dopo due giorni di coma, è arrivata la drammatica notizia che ha lasciato sconvolti i familiari del 25enne, gli amici, ma anche l'intero molto dello sci. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha prontamente lasciato un pensiero per il discesista genovese. " Sono profondamente dispiaciuto per la morte di Matteo Franzoso, sciatore delle Fiamme Gialle, scomparso oggi a seguito di una terribile caduta, lo scorso sabato, durante un allenamento nel complesso sciistico della Parva in Cile", ha scritto su X. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Momento triste e doloroso": sport e politica uniti nel ricordo di Matteo Franzoso

Matteo Franzoso si è spento a Santiago del Cile. Gli sport invernali sono in lutto; Matteo Franzoso è morto: lo sciatore italiano era caduto in allenamento in Cile · Sci alpino; Matteo Franzoso, morto lo sciatore azzurro in coma dopo la caduta in allenamento in Cile. Domani avrebbe compiuto 26 anni.

Matteo Franzoso è morto a Santiago del Cile dopo l'incidente di due giorni fa in pista - Matteo Franzoso era in coma da due giorni dopo la caduta in allenamento sulla pista La Parva, a 50 km da Santiago del Cile. sport.sky.it scrive

