Modigliana torna a vestirsi di arte ed eleganza con le Feste dell' 800
La 28esima edizione delle Feste dell’800 torna ad accendere il borgo di Modigliana con un fine settimana ricco di iniziative che omaggiano Silvestro Lega. Modigliana sarà attraversata da un fitto programma di iniziative dedicate al grande maestro della macchia, proposte attraverso nuove chiavi di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: modigliana - torna
Un viaggio tra cibo, vini, spettacoli e musica: torna la cena itinerante "Saluti da Modigliana"
Tennis Club Modigliana - facebook.com Vai su Facebook
E torna ‘Arte a Palazzo’ a cura di Ics Fectori Art - Inaugurazione domani alle 18 per la collettiva, esposte opere di quaranta artisti nello storico palazzo Borghi. Scrive msn.com
Modigliana ospita 'Arte a Palazzo', una nuova mostra collettiva che riunisce artisti da tutta Italia - L'associazione Ics Fectori Art torna a Modigliana e organizza un altro evento “Arte a Palazzo”, la mostra collettiva che riunisce artisti provenienti dall’Emilia Romagna e da altre regioni d'Italia. Si legge su forlitoday.it