modena firma il primo trapianto epatico robotico da vivente in europa

Al Policlinico di Modena è stata compiuta una svolta storica: per la prima volta nel vecchio continente un trapianto di fegato da donatore vivente è stato effettuato interamente con un sistema robotico, sia nella fase di prelievo sia in quella di impianto. Il risultato conferma l'eccellenza chirurgica emiliana. Un primato europeo nato in Emilia-Romagna

