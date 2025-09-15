Modena firma il primo trapianto epatico robotico da vivente in Europa
Al Policlinico di Modena è stata compiuta una svolta storica: per la prima volta nel vecchio continente un trapianto di fegato da donatore vivente è stato effettuato interamente con un sistema robotico, sia nella fase di prelievo sia in quella di impianto. Il risultato conferma l’eccellenza chirurgica emiliana. Un primato europeo nato in Emilia-Romagna Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: modena - firma
Dalila e Camilla di SCANDIANO RE - CERCANO CASA Sorelline di 3-4 mesi . Hanno già doppio vaccino. Socievoli e coccolone. I nostri mici sono adottabili SOLO in zona MODENA - REGGIO EMILA, previo incontro conoscitivo e con firma modulo di adozione Vai su Facebook
Trapianti, a Modena il primo in Europa di fegato da donatore vivente con robot; Morto Franco Ligas, il giornalista sportivo e storica firma di Mediaset aveva 79 anni; Primo trapianto di emifegato al mondo con approccio totalmente robotico a Modena.
SANITA’ MODENA, PRIMO ROBOT-TRAPIANTO DI FEGATO DA VIVENTE D’EUROPA - Nel video Fabrizio Di Benedetto, Direttore della Chirurgia oncologica e dei trapianti di fegato Policlinico Modena e Michele de Pascale, Presidente Regione Emilia Romagna Il primo trapianto di fegato ... tvqui.it scrive
Un legame che salva una vita: primo trapianto di fegato robotico a Modena, organo donato da un amico - A Modena il primo trapianto di fegato completamente robotico tra amici: una tecnica finora usata solo a Seoul e Riyadh ... Secondo fanpage.it