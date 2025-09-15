Mo | Corrado-Scotto ' governo spieghi presenza droni a partenza Flotilla'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Oggi il gruppo operativo della Flotilla ha denunciato la presenza di diverse decine di droni nei giorni di preparazione della partenza a Catania, Siracusa e soprattutto Augusta. Auspichiamo che il governo fornisca spiegazioni plausibili su una vicenda che evidentemente punta a rallentare l'arrivo della Flotta a Gaza”. Così i parlamentari democratici a bordo della Global Sumud Flotilla, Arturo Scotto e Annalisa Corrado. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Corrado-Scotto, 'governo spieghi presenza droni a partenza Flotilla'

In questa notizia si parla di: corrado - scotto

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**

Schlein si collega con Scotto e Corrado sulla Global Sumud Flotilla: “Appello al governo per fare pressioni su Israele”

La presentazione del libro scritto da un ragazzo di 14 anni, una lunga tavolata per cenare tutti insieme, un video-collegamento con Arturo Scotto e Annalisa Corrado che tra poche ore salperanno verso Gaza con la Global Sumud Flottilla. Infine un dialogo tra n - facebook.com Vai su Facebook

Quattro parlamentari italiani si uniranno alla Global Sumud Flotilla, imbarcandosi dalla Sicilia. Si tratta di Benedetta Scuderi (Alleanza Verdi Sinistra), Arturo Scotto e Annalisa Corrado (Partito Democratico) e Marco Croatti (Movimento 5 Stelle) ? @ultimora_ - X Vai su X

Mo: Corrado-Scotto, ‘grave sabotaggio Flotilla, governi premano su Israele per sicurezza’; Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'; Mo: Corrado e Scotto a Salvini, 'Flotilla è pacifica e va protetta'.

Mo: Corrado-Scotto, 'grave sabotaggio Flotilla, governi premano su Israele per sicurezza' - Il sabotaggio di barche che hanno uno scopo puramente umanitario sarebbe un fatto gravissimo". Come scrive lanuovasardegna.it

Mo: Scotto e Corrado in collegamento da Flotilla a festa unità con Schlein - "Siamo finalmente salpati da Augusta e ci ricongiungeremo con la flotta che viene da Tunisi". Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it