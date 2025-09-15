Miss Italia lancia la sfida a critiche e stereotipi

Ilrestodelcarlino.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porto San Giorgio (Fermo), 15 settembre 20245 –  “ La bellezza più pura è quella che nasce dall’unicità di ognuno di noi”, ha esordito Ofelia Passamonti, Miss Italia 2024, emozionata e intensa nel suo saluto alla conferenza stampa che ha anticipato la finalissima di Miss Italia 2025. Parole che hanno trovato immediata eco in Patrizia Mirigliani, patron del concorso, che ha rivendicato con fermezza la missione ereditata dal padre Enzo: “Difendere la bellezza non come un pregiudizio, ma come un dono che si intreccia a talento e personalità. Miss Italia è un sogno che resiste ai pregiudizi e all’ipocrisia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

miss italia lancia la sfida a critiche e stereotipi

© Ilrestodelcarlino.it - “Miss Italia lancia la sfida a critiche e stereotipi”

In questa notizia si parla di: miss - italia

L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto”

Sfila il fascino senza tempo di Miss Italia

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”

Miss Italia lancia la sfida a critiche e stereotipi”; Entra, decide il Derby d'Italia e lancia la sfida: Lotteremo per lo Scudetto Serie A Enilive; L'avatar della Miss Italia Ofelia Passaponti nelle corsie dell'ospedale universitario di Siena per aiutare i pazienti.

miss italia lancia sfida“Miss Italia lancia la sfida a critiche e stereotipi” - Patrizia Mirigliani, patron del concorso, fissa l’obiettivo con Francesca Pascale e Alba Parietti che erano a Villa Bonaparte. Secondo msn.com

miss italia lancia sfidaMiss Italia 2025, il 15 settembre la finale in diretta tv: si riaccende la polemica sulla Rai - La finale è in programma lunedì 15 settembre al Pala Savelli di Porto San Giorgio ... Da lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Miss Italia Lancia Sfida