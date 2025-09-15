Porto San Giorgio (Fermo), 15 settembre 20245 – “ La bellezza più pura è quella che nasce dall’unicità di ognuno di noi”, ha esordito Ofelia Passamonti, Miss Italia 2024, emozionata e intensa nel suo saluto alla conferenza stampa che ha anticipato la finalissima di Miss Italia 2025. Parole che hanno trovato immediata eco in Patrizia Mirigliani, patron del concorso, che ha rivendicato con fermezza la missione ereditata dal padre Enzo: “Difendere la bellezza non come un pregiudizio, ma come un dono che si intreccia a talento e personalità. Miss Italia è un sogno che resiste ai pregiudizi e all’ipocrisia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Miss Italia lancia la sfida a critiche e stereotipi”