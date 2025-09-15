Miss Italia | la finalissima stasera in diretta su RaiPlay ma l' Usigrai protesta | Ne avremmo fatto a meno

Tutto pronto a Porto San Giorgio per la finale di Miss Italia 2025, che verrà trasmessa stasera in diretta su RaiPlay, tra le proteste dei sindacati RAI È stato un ritorno in sordina ma è stato un ritorno comunque: stasera su RaiPlay, in diretta streaming, sarà trasmessa la finale di Miss Italia 2025, 86ma edizione del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese. Alla conduzione ci saranno Nunzia De Girolamo e il giornalista Marco Carrara, presidente di giuria sarà Francesca Pascale, insieme a lei ci saranno anche Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande. La finalissima di Miss Italia 2025: l'orario, gli ospiti, le prove L'appuntamento per i curiosi è alle 21:30, in diretta streaming su RaiPlay oppure su San Marino RTV (canale . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

