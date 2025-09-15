Miss Italia in onda la finale stasera 15 settembre

La finale di Miss Italia, che andrà in onda questa sera, vedrà protagonisti, oltre alle miss in gara, anche numerosi ospiti. Tra questi artisti di fama internazionale e volti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

miss italia onda finaleMiss Italia 2025, il 15 settembre la finale in diretta tv: si riaccende la polemica sulla Rai - La finale è in programma lunedì 15 settembre al Pala Savelli di Porto San Giorgio (Fermo), trasmessa in eurovisione. Lo riporta lapresse.it

miss italia onda finaleMiss Italia 2025, la finale del concorso di bellezza arriva in tv: quando e dove seguirla - La finale di Miss Italia 2025 torna in Rai anche se in streaming sulla piattaforma Raiplay. Segnala superguidatv.it

