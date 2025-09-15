Miss Italia 2025 la finale in diretta dal PalaSavelli | dove vederla chi sono le 40 partecipanti

Le 40 finaliste in gara a Porto San Giorgio, tra prove di talento, alta moda e musica: ecco la guida completa alla serata. Porto San Giorgio si veste a festa per la finale di Miss Italia 2025, in scena questa sera, 15 settembre, al PalaSavelli. Lo storico concorso di bellezza, giunto a una nuova edizione rinnovata nello stile e nei contenuti, promette spettacolo, emozioni e un intreccio di moda, talento e musica. La diretta televisiva, a partire dalle 21.30, sarà trasmessa in eurovisione su RTV San Marino, ma anche su Sky, Tivùsat, RaiPlay e Media Dab, garantendo così una copertura ampia e accessibile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

