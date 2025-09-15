Miss Italia 2025 il 15 settembre la finale in diretta tv | si riaccende la polemica sulla Rai
Miss Italia 2025 torna in tv, anche sulla Rai, e si riapre la polemica. La finale è in programma lunedì 15 settembre al Pala Savelli di Porto San Giorgio (Fermo), trasmessa in eurovisione. Sarà possibile vederla in diretta tv a partire dalle 21.30 su RTV San Marino, Sky, Tivùsat, RaiPlay e Media Dab. E proprio il ritorno dopo 6 anni di Miss Italia sulla Rai -con RaiPlay- ha riacceso il dibattito sull’opportunità di ospitare il concorso sui canali dell’emittente pubblica. Usigrai: “Ne avremmo fatto a meno”. “Uscita dalla porta principale già da qualche anno ora Miss Italia rientra dalla finestra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
