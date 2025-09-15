Miss Italia 2025 chi sono ragazze in gara e il grande ritorno in Rai

La finale di Miss Italia 2025 si prepara a incoronare la nuova regina della bellezza. Questa sera, al PalaSavelli di Porto San Giorgio (provincia di Fermo), le 40 ragazze arrivate da tutta Italia si sfideranno per il titolo dell’86ª edizione. La patron Patrizia Mirigliani non nasconde la commozione: «È il sogno che rincorrevo da anni – ha dichiarato – riportare il concorso in Rai significa onorare la memoria di mio padre Enzo». Parole che confermano la volontà di dare continuità a una manifestazione che dal dopoguerra a oggi continua a raccontare l’Italia. Conduttrice e giuria. A guidare la serata sarà Nunzia De Girolamo, affiancata dal giornalista Rai Marco Carrara, incaricato di intercettare anche il pubblico social. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Miss Italia 2025, chi sono ragazze in gara (e il grande ritorno in Rai)

