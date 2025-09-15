Miseri atti di inciviltà Il durissimo attacco di Sergio Mattarella
Non si placano gli attacchi razzisti contro i giovani campioni della Nazionale italiana di basket. Dopo gli insulti razzisti subiti dai ragazzi dell’ Under 20 vincitori dell’Europeo di Creta, nuovi episodi di intolleranza si sono registrati anche durante gli Europei senior a Cipro, dove alcuni atleti, tra cui Douf e Niang, sono stati presi di mira da frange di hater sui social. Sui canali online, alcuni utenti hanno sostenuto che giocatori neri, seppur nati in Italia o cresciuti nel nostro Paese, non dovrebbero indossare la maglia azzurra. Un pensiero discriminatorio che ha indignato il mondo dello sport e dell’istituzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: miseri - atti
Mattarella ai giovani azzurri del basket: “I commenti razzisti miseri atti di inciviltà, segnalano l’importanza del fare sport insieme”
Mattarella contro i commenti razzisti alla Nazionale del basket: “Miseri atti di inciviltà”
Mattarella contro gli hater dell’Italia U20 di basket: «Miseri atti di inciviltà razzista»
#Mattarella ha ricevuto la Nazionale femminile di pallacanestro e l'Under 20. Il capo dello Stato contro gli hater che hanno insultato gli Azzurri "Miseri atti di inciviltà -ha detto- che non turbano ma al contrario evidenziano l'importanza dell'inclusione". (Foto # - X Vai su X
? Rassegna Teatrale “Premio dialettale città di Roccapalumba” GTL – Gruppo Teatro Libero Trabia presenta: Miseria e Nobiltà commedia brillante in due atti di Eduardo Scarpetta. Sabato 23 agosto 2025 Ore 21:30 Via Regina Elena – ROCCA Vai su Facebook