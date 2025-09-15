Non si placano gli attacchi razzisti contro i giovani campioni della Nazionale italiana di basket. Dopo gli insulti razzisti subiti dai ragazzi dell’ Under 20 vincitori dell’Europeo di Creta, nuovi episodi di intolleranza si sono registrati anche durante gli Europei senior a Cipro, dove alcuni atleti, tra cui Douf e Niang, sono stati presi di mira da frange di hater sui social. Sui canali online, alcuni utenti hanno sostenuto che giocatori neri, seppur nati in Italia o cresciuti nel nostro Paese, non dovrebbero indossare la maglia azzurra. Un pensiero discriminatorio che ha indignato il mondo dello sport e dell’istituzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Miseri atti di inciviltà”. Il durissimo attacco di Sergio Mattarella