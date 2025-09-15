Miseri atti di inciviltà Il durissimo attacco di Sergio Mattarella

Thesocialpost.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placano gli attacchi razzisti contro i giovani campioni della Nazionale italiana di basket. Dopo gli insulti razzisti subiti dai ragazzi dell’ Under 20 vincitori dell’Europeo di Creta, nuovi episodi di intolleranza si sono registrati anche durante gli Europei senior a Cipro, dove alcuni atleti, tra cui Douf e Niang, sono stati presi di mira da frange di hater sui social. Sui canali online, alcuni utenti hanno sostenuto che giocatori neri, seppur nati in Italia o cresciuti nel nostro Paese, non dovrebbero indossare la maglia azzurra. Un pensiero discriminatorio che ha indignato il mondo dello sport e dell’istituzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

miseri atti di incivilt224 il durissimo attacco di sergio mattarella

© Thesocialpost.it - “Miseri atti di inciviltà”. Il durissimo attacco di Sergio Mattarella

In questa notizia si parla di: miseri - atti

Mattarella ai giovani azzurri del basket: “I commenti razzisti miseri atti di inciviltà, segnalano l’importanza del fare sport insieme”

Mattarella contro i commenti razzisti alla Nazionale del basket: “Miseri atti di inciviltà”

Mattarella contro gli hater dell’Italia U20 di basket: «Miseri atti di inciviltà razzista»

Cerca Video su questo argomento: Miseri Atti Incivilt224 Durissimo