Minorenne investito in monopattino ad Arezzo | grave in ospedale
Un minorenne è stato investito mentre era in monopattino ad Arezzo, riportando ferite gravi. L’incidente è avvenuto oggi, 15 settembre, intorno all’ora di pranzo, nella zona del parcheggio Eden. La dinamica è al vaglio della polizia municipale locale. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 della Asl Toscana Sud Est, con auto infermierizzata e ambulanza BLSD della Croce Bianca di Arezzo. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo. Secondo quanto riferito, l’allarme al 118 è stato attivato alle 12:34. Oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Lortica.it
