Minimoto Forlì ha un giovane talento | Achille Raggi vince il titolo italiano nella categoria Junior A

Forlitoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il talento forlivese Achille Raggi, noto ai suoi fan come "Achiller", ha conquistato il titolo italiano di Minimoto nella categoria Junior A a Contigliano, provincia di Rieti. Con questa vittoria, ottenuta con una gara d'anticipo, il giovane pilota si afferma come una delle promesse più luminose. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minimoto - forl

Cerca Video su questo argomento: Minimoto Forl236 Ha Giovane