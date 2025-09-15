Minimoto Forlì ha un giovane talento | Achille Raggi vince il titolo italiano nella categoria Junior A
Il talento forlivese Achille Raggi, noto ai suoi fan come "Achiller", ha conquistato il titolo italiano di Minimoto nella categoria Junior A a Contigliano, provincia di Rieti. Con questa vittoria, ottenuta con una gara d'anticipo, il giovane pilota si afferma come una delle promesse più luminose. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
