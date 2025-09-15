Milano Sala | Per piano nazionale casa servono 100 miliardi
“C’è chi come me è sempre a favore di una collaborazione tra pubblico e privato, regolamenta al meglio che si svolge nella maniera più corretta, c’è chi magari è un po’ meno favorevole, però le alternative vanno misurate. Ora sento parlare di un piano nazionale, anche la nostra premier ne ha parlato, io credo che sia necessario, giusto, però dobbiamo renderci conto che un piano nazionale per mettere un po’ mano a questo problema, per dare casa ai giovani e alle giovani coppie, vuol dire investire un centinaio di miliardi, questa è la misura. Quindi, il punto è intendersi tra grandi area urbana, paesi e comunità europea per capire come realisticamente questa cosa vada affrontata e per capire chi fa che cosa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
