Milano Sala | Per piano nazionale casa servono 100 miliardi

Lapresse.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“C’è chi come me è sempre a favore di una collaborazione tra pubblico e privato, regolamenta al meglio che si svolge nella maniera più corretta, c’è chi magari è un po’ meno favorevole, però le alternative vanno misurate. Ora sento parlare di un piano nazionale, anche la nostra premier ne ha parlato, io credo che sia necessario, giusto, però dobbiamo renderci conto che un piano nazionale per mettere un po’ mano a questo problema, per dare casa ai giovani e alle giovani coppie, vuol dire investire un centinaio di miliardi, questa è la misura. Quindi, il punto è intendersi tra grandi area urbana, paesi e comunità europea per capire come realisticamente questa cosa vada affrontata e per capire chi fa che cosa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano sala per piano nazionale casa servono 100 miliardi

© Lapresse.it - Milano, Sala: "Per piano nazionale casa servono 100 miliardi"

In questa notizia si parla di: milano - sala

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle

Inchiesta urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala

milano sala piano nazionaleMilano, Sala: "Per piano nazionale casa servono 100 miliardi" - “C’è chi come me è sempre a favore di una collaborazione tra pubblico e privato, regolamenta al meglio che si svolge nella maniera ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Polemiche sul "modello Milano", Sala a Catella: "Non voglio aggiungere tensione" - Mentre alcuni politici di sinistra hanno replicato a Catella, che aveva ironizzato sul "modello Milano" parlando dell'occupazione lampo del Pirellino, Sala ha preferito stemperare i toni ... Riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Sala Piano Nazionale