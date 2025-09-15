Milano parte la nuova Ztl e scatta la protesta | Multe solo per fare cassa
Com'era stato annunciato nei mesi scorsi, la ZTL è arrivata anche nel Quadrilatero della moda di Milano: a partire dalla giornata di oggi - lunedì 15 settembre - gli automobilisti dovranno fare molta attenzione, per il rischio di prendere una multa è assicurato. Si è infatti concluso il periodo di sperimentazione, e le telecamere installate ai varchi sono operative. Il provvedimento tanto voluto dal Comune di Milano diviene dunque effettivo, ma non senza generare malcontento. Negozianti e residenti non sono affatto felici di questa soluzione, che andrà inevitabilmente a incidere sull'economia della zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Milano, nuova ZTL in centro dal 15 settembre: fasce orarie, deroghe e chi può accedere, quello che bisogna sapere. Moto salve fino al 2026 - La nuova zona a traffico limitato nel cuore dello shopping milanese diventa operativa con controlli elettronici continui, accesso libero alle moto fino a maggio 2026. Come scrive moto.it