Milano parte la nuova Ztl e scatta la protesta | Multe solo per fare cassa

Com'era stato annunciato nei mesi scorsi, la ZTL è arrivata anche nel Quadrilatero della moda di Milano: a partire dalla giornata di oggi - lunedì 15 settembre - gli automobilisti dovranno fare molta attenzione, per il rischio di prendere una multa è assicurato. Si è infatti concluso il periodo di sperimentazione, e le telecamere installate ai varchi sono operative. Il provvedimento tanto voluto dal Comune di Milano diviene dunque effettivo, ma non senza generare malcontento. Negozianti e residenti non sono affatto felici di questa soluzione, che andrà inevitabilmente a incidere sull'economia della zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

