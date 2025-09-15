Milan sospiro di sollievo | escluse lesioni per Maignan e Pavlovic
I due giocatori saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Buone notizie in casa Milan dopo le preoccupazioni emerse nella serata di ieri. Gli esami strumentali effettuati questa mattina da Mike Maignan e Strahinja Pavlovic hanno infatti escluso la presenza di lesioni. Per entrambi i giocatori sarà comunque necessario un monitoraggio quotidiano da parte dello staff medico, che valuterà i tempi di recupero sulla base dell’evoluzione clinica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
