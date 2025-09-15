Milan San Siro in piedi per Modric | il centrocampista conquista i tifosi

Pianetamilan.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Bologna: Modric conquista tutto San Siro con una prestazione sublime, gol e titolo di MVP della serata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan san siro in piedi per modric il centrocampista conquista i tifosi

© Pianetamilan.it - Milan, San Siro in piedi per Modric: il centrocampista conquista i tifosi

In questa notizia si parla di: milan - siro

San Siro: cambia il sistema di accesso per i disabili alle partite di Inter e Milan

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

Buona la prima per Adrien Rabiot a San Siro: tifosi del Milan in estasi, Un cavallo di razza che tagliava i corridoi del centrocampo; 1° gol ufficiale con il Milan: San Siro ai piedi di Luka Modric; Vendita San Siro, l’ok dal Tar. Ma la strada ora è in salita.

milan san siro piediIl Milan batte il Bologna 1-0. Il CorSport in prima pagina: "Ai piedi di Modric" - Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina all'indomani della vittoria del Milan a San Siro contro il Bologna: "Ai piedi di Modric". Riporta milannews.it

milan san siro piediPagelle Milan-Bologna 1-0: Modric eterno, buona la prima di Rabiot, ma Maignan va ko e Gimenez stecca ancora - 0 top e flop: Modric decide una gara complicata, buona la prima di Rabiot, ma Maignan si fa male, bocciato Gimenez. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Milan San Siro Piedi