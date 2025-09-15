Milan San Siro in piedi per Modric | il centrocampista conquista i tifosi
Milan-Bologna: Modric conquista tutto San Siro con una prestazione sublime, gol e titolo di MVP della serata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - siro
San Siro: cambia il sistema di accesso per i disabili alle partite di Inter e Milan
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”
Bonazzoli: "Vincere contro il Milan a San Siro è tanta roba. Sono tifoso interista, quindi ha una valenza doppia perché è bello per come è stato e per come è successo, ovviamente aiutando i miei compagni a portare a casa i tre punti. Nemmeno nei sogni". Vai su Facebook
Buona la prima per Adrien Rabiot a San Siro: tifosi del Milan in estasi, Un cavallo di razza che tagliava i corridoi del centrocampo; 1° gol ufficiale con il Milan: San Siro ai piedi di Luka Modric; Vendita San Siro, l’ok dal Tar. Ma la strada ora è in salita.
Il Milan batte il Bologna 1-0. Il CorSport in prima pagina: "Ai piedi di Modric" - Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina all'indomani della vittoria del Milan a San Siro contro il Bologna: "Ai piedi di Modric". Riporta milannews.it
Pagelle Milan-Bologna 1-0: Modric eterno, buona la prima di Rabiot, ma Maignan va ko e Gimenez stecca ancora - 0 top e flop: Modric decide una gara complicata, buona la prima di Rabiot, ma Maignan si fa male, bocciato Gimenez. Secondo sport.virgilio.it