Milan Ranocchia | La mano di Allegri si vede già Ecco come

Andrea Ranocchia parla del Milan e del lavoro di Massimiliano Allegri. Ecco l'analisi dell'ex difensore a 'Pressing' di 'Mediaset' sui rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ranocchia: “La mano di Allegri si vede già”. Ecco come

Rafael Leão non saltava, per infortunio, tre partite di seguito di campionato dal 9 dicembre 2023: Fiorentina, Frosinone, Atalanta. Pare sia in dubbio addirittura per la trasferta di Udine #acmilan

