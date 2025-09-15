Milan Modric | perché sta funzionando? Borghi | Allegri lo ha …
Stefano Borghi, giornalista e telecronista, ha parlato della giornata di Serie A dicendo la sua anche sul Milan e le prestazioni di Luka Modric. Ecco la sua analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - modric
Prende più di Modric, ma non è neanche convocato: il Milan scarica la sua ex stella
Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba
#Milan, #Ordine: "#Modric un trascinatore. Si difende con unghie e denti" #SempreMilan #MilanBologna - X Vai su X
INFINITO LUKA Primo gol con la maglia del Milan per il fuoriclasse croato ? #Modric #MilanBologna #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Modric e quel consiglio particolare: perché il croato poteva dire no ai rossoneri - Il nome di Luka Modric continua a far discutere il mondo del calcio, non solo per la sua carriera straordinar ... Lo riporta notiziemilan.it
Perché Modric è così importante per il Milan: lo spiega Gabbia - Luka Modric si è già preso il Milan e la sua leadership nel gruppo è chiara. Come scrive milanlive.it