Milan Gimenez in difficoltà | quali motivi? Ecco il pensiero di Pedullà
Come mai Gimenez sta facendo fatica? L'attaccante rossonero non ha segnato in Milan-Bologna nonostante le occasioni. Il giornalista Pedullà ha le idee chiare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - gimenez
Milan, la rivelazione di Gimenez: lo ha detto davvero, adesso cambia tutto
Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro
Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"
#Milan, #Gimenez: mercato alle spalle. E quelle parole di #Allegri ... #SempreMilan - X Vai su X
"Ora non è più di troppo": Santiago Gimenez vuole prendersi il Milan contro il Bologna, tra necessità e opportunità - facebook.com Vai su Facebook
Milán, il cane che sfidò il vuoto e la drammatica scena catturata in un video - Sembrava una giornata come le altre per Milán: se ne stava sdraiato al sole, rilassato, finché un movimento improvviso lo fa scivolare tra le barriere del balcone. Come scrive repubblica.it
¡Fabrizio Romano: Milán cerca de lanzar oferta millonaria por Santi Giménez! | OneFootball - El cuadro rossoneri espera firmarlo hasta junio de 2028, esperando la oferta del Feyenoord, pues Giménez está dispuesto a fichar. Lo riporta onefootball.com