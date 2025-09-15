Milan Gimenez in difficoltà | quali motivi? Ecco il pensiero di Pedullà

Pianetamilan.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come mai Gimenez sta facendo fatica? L'attaccante rossonero non ha segnato in Milan-Bologna nonostante le occasioni. Il giornalista Pedullà ha le idee chiare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan gimenez in difficolt224 quali motivi ecco il pensiero di pedull224

© Pianetamilan.it - Milan, Gimenez in difficoltà: quali motivi? Ecco il pensiero di Pedullà

In questa notizia si parla di: milan - gimenez

Milan, la rivelazione di Gimenez: lo ha detto davvero, adesso cambia tutto

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

Milán, il cane che sfidò il vuoto e la drammatica scena catturata in un video - Sembrava una giornata come le altre per Milán: se ne stava sdraiato al sole, rilassato, finché un movimento improvviso lo fa scivolare tra le barriere del balcone. Come scrive repubblica.it

¡Fabrizio Romano: Milán cerca de lanzar oferta millonaria por Santi Giménez! | OneFootball - El cuadro rossoneri espera firmarlo hasta junio de 2028, esperando la oferta del Feyenoord, pues Giménez está dispuesto a fichar. Lo riporta onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Gimenez Difficolt224 Motivi