Milan che colpo Rabiot Il presidente del Marsiglia spiega la sua cessione

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria parla della cessione di Adrien Rabiot: il centrocampista ha debuttato subito col Milan nella vittoria contro il Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, che colpo Rabiot. Il presidente del Marsiglia spiega la sua cessione

Presidente Marsiglia: "Cessione Rabiot? Momento complicato, ma bisogna prendere decisioni per il bene collettivo" - Intervistato da La Provence, Pablo Longoria, presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato così della cessione di Adrien Rabiot a Milan dopo la rissa nello spogliatoio ... Si legge su milannews.it

Milan, a Marsiglia non dimenticano la rissa di Rabiot: il clamoroso precedente con De Zerbi e l'ultimo attacco - Rabiot ha ben figurato alla prima gara col Milan, ma è ancora vittima di attacchi da Marsiglia per la rissa con Rowe. Lo riporta sport.virgilio.it