Milan caos Var e arbitri Gimenez un caso? Ecco come sta Maignan

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan: oggi, 15 settembre 2025, caos arbitrale dopo la vittoria contro il Bologna e non solo.

In questa notizia si parla di: milan - caos

Caos Jashari: l’Inter prova lo scippo al Milan, ecco tutta la verità

Giallo Brown, il terzino tra Milan e Fenerbahce: caos tra Italia, Belgio e Turchia | CM.IT

Milan, che caos: l’infortunio di Leao potrebbe costare 20 milioni

Caos Milan-Bologna, revocato rigore e espulso Allegri. Marelli: "Sbagliata procedura VAR"

Pasticcio arbitrale e rigore negato al Milan: Fabbri allontanato dal Var per un paio di partite (Gazzetta) - Secondo la Gazzetta dello Sport, Michael Fabbri verrà tenuto lontano dal Var per un paio di partite dopo il pasticcio in Milan- Come scrive ilnapolista.it

Rigore non dato al Milan: l'Aia riconosce l'errore, Fabbri (Var) e Marcenaro saranno fermati - Più grave lo sbaglio al Var, che ha mostrato al direttore di gara il contatto di Freuler su Nkunku e non quello di Lucumì, che andava sanzionato. Come scrive gazzetta.it